الحكومة تخصص قطعتي أرض بأسيوط وأسوان لإقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.

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كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.

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