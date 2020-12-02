مجلس الوزراء يوافق على إجراءات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق الصادرات

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى 30/6/2020.

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وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد أعلن، اليوم، أن المصدرين بدأوا في صرف مستحقاتهم من يوم الإثنين الماضي وصلت إلى 2 مليار جنيه بنهاية أمس الثلاثاء.

وأضاف معيط، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر “قمة مصر الاقتصادي”، إن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن بلغ 1500 شركة.

ولفت معيط إنه يتم التنسيق مع البنوك وحساب قيمة المستحقات لتحدد في نهاية كل يوم يتم الصرف فيه.

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