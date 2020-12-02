مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع 0.16% في ختام التعاملات

رنا ممدوح – تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.16%، في ختام تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11023 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.33%، وأغلق عند مستوى 62.94 جنيه.

في حين صعد كل من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.63%، و0.46% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.810.866 مليار جنيه على 182 شركة من خلال 52.090 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 79 شركة مقابل تراجع 77 في حين لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 40.480 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 41.799 مليون جنيه، مقابل 1.318 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.105 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 55.168 مليون جنيه، مقابل 28.063 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.375 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 14.366 مليون جنيه، مقابل 991.181 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 79.12% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على14.67% والعرب على 6.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.75% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة73.24%.

وتصدر سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.04%، تلاه سهم مجموعة عامر القابضة- عامر جروب بنسبة 8.90%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.60%.

في حين تصدر سهم مطاحن شرق الدلتا قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.95%، تلاه سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 6.25%، ثم سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 4.36%.

ويرى إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستشارات، أن زيادة حدة القوى البيعية حول مستوى المقاومة 11100 نقطة هو ما دفع مؤشر البورصة الرئيسي للتراجع عن مكاسبة في ثاني جلسات شهر ديسمبر.

ومع ذلك توقع النمر أن تستهدف البورصة على المدى القصير حتى نهاية العام كسر مستوى 11200 نقطة، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وجدد رهانه على أداء مؤشر EGX70 والأسهم المكونة له، لأنها تجذب غالبية سيولة السوق منذ بداية أزمة كورونا حتى الآن.

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