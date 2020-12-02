- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح – أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق- راكتا، أن فريقا من خبراء شركة C2C أجرى زيارة إليها خلال الفترة من 16 نوفمبر الماضي وانتهت بالأمس.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن الهدف من تلك الزيارة هو تجميع المعلومات الفنية والاقتصادية اللازمة لإعداد مقترحات التطوير؛ وذلك تمهيدا لاستخدامها في أعمال الدراسة التي من المقرر إجراؤها في المقر الرئيسي لشركة C2C بالهند.
الجدير بالذكر أن راكتا أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي عن توقيع عقد استشارات فنية لتأهيل وتطوير مصانع الشركة مع شركة C2C الهندسة الاستشارية في مجال صناعة الورق.
اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راكتا: فريق من C2C جمع معلومات فنية واقتصادية عن الشركة لإعداد مقترحات التطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.