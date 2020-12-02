راكتا: فريق من C2C جمع معلومات فنية واقتصادية عن الشركة لإعداد مقترحات التطوير

رنا ممدوح – أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق- راكتا، أن فريقا من خبراء شركة C2C أجرى زيارة إليها خلال الفترة من 16 نوفمبر الماضي وانتهت بالأمس.

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وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن الهدف من تلك الزيارة هو تجميع المعلومات الفنية والاقتصادية اللازمة لإعداد مقترحات التطوير؛ وذلك تمهيدا لاستخدامها في أعمال الدراسة التي من المقرر إجراؤها في المقر الرئيسي لشركة C2C بالهند.

الجدير بالذكر أن راكتا أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي عن توقيع عقد استشارات فنية لتأهيل وتطوير مصانع الشركة مع شركة C2C الهندسة الاستشارية في مجال صناعة الورق.

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