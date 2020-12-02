القابضة المصرية الكويتية ترفع حصتها في المهندس للتأمين إلى 24.99%

رنا ممدوح – رفعت الشركة القابضة المصرية الكويتية حصتها في رأسمال المهندس للتأمين من 23.729% إلى 24.99%.

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وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن القابضة المصرية الكويتية اشترت 945.543 ألف سهم من أسهم المهندس للتأمين بقيمة إجمالية 14.202 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 15.02 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المهندس للتأمين بنسبة 26.38%، يليه الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 24.99%، ثم بيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 16.47%، وبنك قناة السويس بنسبة 9.88%

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