السيسي يتفقد مركبات متعددة الاستخدام جهزها القطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة

دوت الخليج – تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام، والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على عرض من اللواء كمال رضوان، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة، بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد أيضًا أحدث تلك المركبات المدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة، وذلك وفق أحدث النظم العالمية وفي إطار دعم القوات في أعمال مجابهة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الارتكازات الأمنية لقوات الشرطة المدنية.

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