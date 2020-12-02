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سي إن بي سي – قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة لا تعتقد أنه ستكون هناك كميات كافية من لقاحات فيروس كورونا لمنع زيادة معدلات العدوى بالمرض خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة.
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وأضاف مايك رايان: “لن تكون لدينا عمليات تطعيم كافية لمنع زيادة حالات الإصابة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة”.
ودعا رايان الناس إلى مواصلة التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحيلولة دون انتشار كوفيد-19.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الصحة العالمية: اللقاحات لن تمنع زيادة عدوى كورونا في الأشهر القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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