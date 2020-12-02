منظمة الصحة العالمية: اللقاحات لن تمنع زيادة عدوى كورونا في الأشهر القادمة

سي إن بي سي – قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة لا تعتقد أنه ستكون هناك كميات كافية من لقاحات فيروس كورونا لمنع زيادة معدلات العدوى بالمرض خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف مايك رايان: “لن تكون لدينا عمليات تطعيم كافية لمنع زيادة حالات الإصابة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة”.

ودعا رايان الناس إلى مواصلة التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحيلولة دون انتشار كوفيد-19.

اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج