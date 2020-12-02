صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة لإطار مالي واستراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي

سي إن بي سي – قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد مازال بحاجة إلى إطار مالي متسق واستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.

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وأبلغت جورجيفا مؤتمرا عن بعد أن جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم “تقطع شوطا كبيرا” خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.

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