الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في مستهل التعاملات

شاهندة إبراهيم – حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي، في غالبية بنوك القطاع المصرفي. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وواصل سعر صرف الدولار استقراره في أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع. اضغط لتحميل العدد الخامس والثمانون من نشرة دوت الخليج كما حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في بنوك: التجاري الدولي CIB وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع. وأيضا ظل الدولار ثابتا في البنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع. فيما رفع كل من: عوده مصر والمصري الخليجي والأهلي الكويتي سعر الدولار قرشا واحدا، ليسجل في تعاملات اليوم الخميس 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في ختام تعاملات الأمس. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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