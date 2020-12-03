رئيس الوزراء: زيادة الأجور وكبح التضخم وبرامج الحماية وراء تراجع معدلات الفقر

دوت الخليج _ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019 ستحدد أسلوب عمل الحكومة وتقييم جهودها في تخفيض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

الهدف العام استراتيجية 2030

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر بمناسبة الإعلان عن نتائج البحث، أن الهدف هو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وقال أن نتائج بحث مارس 2019 الخاص بفترة 2017/2018، واجهت الدولة انتقادات كبيرة بسبب زيادة معدلات الفقر 2.5%، رغم أنه جاء بعد تطبيق الاصلاح الاقتصادي والتعويم، مشيرا إلى أن الحكومة أصرت على إعلان النتائج دون مخاوف.

أسباب تراجع معدلات الفقر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لأول مرة نشهد تراجع معدلات الفقر من 32.5% إلى 29.7%، مشيرا إلى أن كل ما يتم على الأرض مجرد خطوة من ألف مطلوبة لنماء الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع جائحة كورونا من المتوقع تباطؤ التحسن في أرقام الفقر، لكنها لن تتراجع. وأضاف أن الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ساهمت بصورة كبيرة في الحد من معدلات الفقر، إضافة إلى زيادة الأجور لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك كبح معدلات التضخم.

توفير فرص العمل

اضغط لتحميل العدد الخامس والثمانون من نشرة دوت الخليج

وأكد رئيس الوزراء أن هناك عوامل أخرى ومنها الإسكان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب فرص العمل التي وفرتها الدولة من المشروعات القومية الكبيرة، وغيرها من العوامل أن تحالفت لزيادة الدخول وكذلك تحمل الدولة لمصروفات عن الأسر.

الزيادة السكانية ومعدلات الفقر

وأشار رئيس الوزراء إلى خطر الزيادة السكانية الكبيرة وأثره السلبي على زيادة تحدي الفقر وانخفاض مستوى الدخول ونصيب المواطن من التنمية وثمارها، مشيرا إلى ضرورة ضبط الزيادة السكانية للحد من نسب الفقر وتوزيع النمو بصورة عادلة وكافية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج