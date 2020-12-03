رولز رويس لصناعة المحركات تستحوذ على سيرفو ووتش البريطانية

وكالات _ أعلنت شركة صناعة المحركات البريطانية رولز رويس اليوم استحواذها على شركة سيرفو ووتش البريطانية المتخصصة في توريد حلول التشغيل الآلي البحري المتكامل للسفن الحربية والتجارية واليخوت الكبيرة.

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وسيساعد الاستحواذ على شركة سيرفو ووتش الموجود مقرها في مدينة هاي بريدج في منطقة إسيكس في نمو كبير لقطاع إم.تي.يو للسفن ذاتية التشغيل وشركة باور سيستمز للحلول المتكاملة التابعة لشركة رولز رويس. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية والتجارية للصفقة.

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تضم شركة سيرفو ووتش نحو 35 موظفا في مقار رئاستها إلى جانب 11 آخرين في الهند.

تقوم أنظمة التشغيل الذاتي التي تقدمها شركة سيرفو ووتش بمراقبة تشغيل عدد من السفن الكبيرة مثل اليخوت الكبيرة والسفن الحكومية والتحكم فيها.

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