مال وأعمال

رولز رويس لصناعة المحركات تستحوذ على سيرفو ووتش البريطانية

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وكالات _ أعلنت شركة صناعة المحركات البريطانية رولز رويس اليوم استحواذها على شركة سيرفو ووتش البريطانية المتخصصة في توريد حلول التشغيل الآلي البحري المتكامل للسفن الحربية والتجارية واليخوت الكبيرة.

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وسيساعد الاستحواذ على شركة سيرفو ووتش الموجود مقرها في مدينة هاي بريدج في منطقة إسيكس في نمو كبير لقطاع إم.تي.يو للسفن ذاتية التشغيل وشركة باور سيستمز للحلول المتكاملة التابعة لشركة رولز رويس. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية والتجارية للصفقة.

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تضم شركة سيرفو ووتش نحو 35 موظفا في مقار رئاستها إلى جانب 11 آخرين في الهند.

تقوم أنظمة التشغيل الذاتي التي تقدمها شركة سيرفو ووتش بمراقبة تشغيل عدد من السفن الكبيرة مثل اليخوت الكبيرة والسفن الحكومية والتحكم فيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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