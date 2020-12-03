كيما تتفاوض مع البنوك الدائنة لاستخدام أسهم الدلتا للسكر وأبو قير للأسمدة لسداد جزء من الديون

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، في جلسته المنعقدة أمس على التفاوض مع البنوك الدائنة في كيفية استخدام أسهم شركتي الدلتا للسكر وأبو قير للأسمدة والمرهونة لديهم لسداد جزء من الدين المستحق عليها.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليار جنيه إلى 8 مليار جنيه.

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كما وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.464.941 مليار جنيه إلى 6.464.941 مليار جنيه.

وبحسب البيان، فإن الزيادة التي تبلغ قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 400 مليون سهم بقيمة إسمية لكل سهم 5 جنيهات بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار، تمول عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامي المساهمين، مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في 30 يونيو الماضي الإشتراك في الاكتتاب.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم كيما لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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