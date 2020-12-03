الدولار يرتفع قرشا أمام الجنيه بغالبية البنوك في منتصف التعاملات

شاهندة إبراهيم – سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا قدره قرشا واحدا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، لدى غالبية البنوك، بعد موجة استقرار دامت على مدار الأسبوع الجاري.

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وارتفع سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بالأمس.

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كما رفع كل من: البنك التجاري الدولي CIB وعوده مصر والأهلي الكويتي سعر صرف الدولار بواقع قرش، ليصل إلى 15.62 جنيه للشرءا و15.72 جنيه للبيع، بدلًا من 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وزاد الدولار الأمريكي قرشًا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.

وفي المقابل استقر الدولار في 3 بنوك: كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه في غالبية البنوك، طوال تعاملات الأسبوع الجاري، وحتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، بين مستوي 15.59 و15.61 جنيه للشراء، و15.69 و15.71 جنيه للبيع.

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