الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 800 جنيها للجرام

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية بواقع 5 جنيهات، بالمقارنة مع المستويات الختامية بالأمس.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا صعد اليوم إلى مستوى 800 جنيهًا للجرام، في مقابل 795 جنيهًا بختام الأربعاء.

اضغط لتحميل العدد الخامس والثمانون من نشرة دوت الخليج

وكان عيار 21 قد سجل في التعاملات الصباحية بالأمس نحو 794 جنيهًا.

فيما ارتفع عيار 18 ليبلغ عتبة 700 جنيهًا، وأيضًا زاد عيار 24 ليصل إلى منطقة 900 جنيهًا.

وحقق اليوم الجنيه الذهب قيمة سعرية 6 آلاف و400 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي تداول الملاذ الآمن عند منطقة 1837 دولار للأوقية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج