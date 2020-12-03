مشتريات العرب تقلص خسائر EGX30 إلى 0.32% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي من خسائره الصباحية، في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل انخفاضا بنسبة 0.32%، متداول عند مستوى 10987 نقطة، بدعم من مشتريات العرب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.64٪ ليتداول عند مستوى 62.54 جنيه.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة. 0.26٪ و 0.17٪ على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 648.833 مليون جنيه، على 162 شركة، من خلال 20.433 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 62 شركة مقابل ارتفاع 52 في حين لم تتغير أسعار 48.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 4.372 مليون جنيه، منها 3.350 مليون جنيه للأفراد، و 1.021 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بمبلغ 2.334 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 2.884 مليون جنيه، مقابل 550.060 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بمبلغ 2.083 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 15.204 مليون جنيه، مقابل 13.166 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.90٪، يليه سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 6.50٪، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 5.7%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.69٪، يليه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 3.39٪، ثم سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 3.17٪.

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