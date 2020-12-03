النساجون الشرقيون للسجاد: تلقينا 235 مليون جنيه تسوية ضمن مبادرة الحكومة لسداد مستحقات المصدرين

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، أنها حصلت على إجمالي مبلغ 235 مليون جنيه كتسوية في إطار مبادرة الحكومة للسداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات التي أعلنت عنها وزارة المالية.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المبادرة تنص على حصول الشركات المصدرة على دعم الصادرات المستحقة قبل نهاية العام بعد خصم 15%.
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وقالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد إنها تلقت هذا المبلغ على الملفات المستوفاة ولم تتلقي بعد المزيد من التفاصيل عن باقي مستحقاتها.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال ، إن المصدرين بدءوا في صرف مستحقاتهم من يوم الإثنين الماضي ووصلت إلى 2 مليار جنيه بنهاية أمس الثلاثاء.
وأضاف معيط، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر “قمة مصر الاقتصادي”، إن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن بلغ 1500 شركة.
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