انكماش أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو إلى 45.3 في نوفمبر

_ أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو انكمشت كثيرا الشهر الماضي مع معاودة الحكومات في شتى أنحاء المنطقة فرض إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لكبح موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

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وبحسب استطلاع لرويترز، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد التكتل من جديد خلال الربع الحالي من العام، لكن في ظل الآمال بشأن لقاحات للفيروس ودعم إضافي من البنك المركزي المصري الأوروبي، رُفعت توقعات النمو الفصلي للعام المقبل.

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وهبط مؤشر IHS Markit المجمع لمديري المشتريات، وهو مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، إلى 45.3 في نوفمبر من 50 في أكتوبر، المستوى الفاصل بين النمو والانكماش. لكنه مازال أعلى من قراءة أولية سابقة عند 45.1.

ونزل مؤشر يغطي قطاع الخدمات المهيمن بمنطقة اليورو إلى 41.7 من 46.9 في أكتوبر، مسجلا ثالث شهر من التراجع عن نقطة التعادل. وكانت تلك أدنى قراءة له منذ مايو عندما كانت الموجة الأولى من الفيروس تجتاح أوروبا.

وتراجع الطلب في ظل إجبار قطاع الضيافة والمتاجر على الإغلاق وتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل.

وهبط مؤشر الأعمال الجديدة إلى 40.6 من 45.7. لكن التفاؤل ككل بشأن العام المقبل تحسن وقفز المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 60.4 من 56.5.

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