المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار

_ قال البنك المركزي المصري المصري، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين 7 ديسمبر.

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وكان وزير المالية محمد معيط قال أمس الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.

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