عضو مجلس إدارة ليفت سلاب مصر يرفع حصته في رأس المال إلى 15.27%

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر-، أن هشام محمد عضو مجلس الإدارة قام برفع حصته في رأس المال من 9.77% إلى 13.451% وذلك في 1 ديسمبر الجاري.

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وقام أمس برفع حصته من رأس المال من 13.451% إلى 15.27%.

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وأفادت ليفت سلاب مصر في بيان للبورصة اليوم، أن عضو مجلس الإدارة قام بشراء 4.165 مليون سهم من أسهم ليفت سلاب مصر بجلسة 1 ديسمبر الجاري بقيمة إجمالية 10.687 مليون جنيه، بسعر 2.566 جنيه للسهم الواحد.

وبالأمس اشتري عدد 2.050 مليون سهم بقيمة إجمالية 5.440 مليون جنيه، بسعر 2.654 جنيه للسهم الواحد.

وقامت شركة بلتون سيكوريتز هولدنج بدور منفذ الصفقة.

وبناء على ذلك فقد أصبح هشام محمد ممدوح هو المساهم الرئيسي بهيكل ملكية ليفت سلاب مصر بنسبة 15.404%، يليه محمود شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 13.219%، ثم سامية شحاتة بنسبة 8.76%، وأحمد أبو ساقية 6.72%.

ويستحوذ عمر قناوي رئيس مجلس الإدارة على حصة بنسبة 5.50%، يليه سماح سليمان أبو العلا بنسبة 5.30%

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