الرقابة تعيد التداول على أسهم غاز مصر بعد الرد على تحفظات القوائم المالية

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة غاز مصر قامت بالرد على كافة التحفظات والاستفسارات بشأن ما تضمنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات للشركة على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

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وأفادت غاز مصر في بيان للبورصة اليوم، أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي غاز مصر ومسئول الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات قامت الشركة بالرد على كافة التحفظات والاستفسارات وبيان التصويب ومعالجة تلك التحفظات وتوضيح أثرها المالي على قائمة الدخل للشركة.

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وقد انتهت التوصيات إلى أن إجمالي التأثير على قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، يصل لنحو 403 مليون جنيه وأن نصيب السهم يتغير من أرباح بنحو 0.38 جنيه لكل سهم إلى خسائر بنحو 16.42 جنيه للسهم وذلك كالآتي : –

1- استبعاد إيرادات الاستثمارات من شركات شقيقة من قائمة الدخل بنحو 226 مليون جنيه، وبالتالي تخفيض صافي الربح عن الفترة بنفس القيمة وإدراجها بحساب الأرباح المرحلة بحقوق الملكية بقائمة المركز المالي.

2- تخفيض الأرباح الرأسمالية المدرجة بقائمة الدخل بنحو 51 مليون جنيه، على أن يتم إدراجة عند التسليم الفعلى لمشترى أرض سموحة.

3- زيادة مصروف مخصص الضرائب بنحو 123 مليون جنيه.

4- زيادة مصروف الضريبة المؤجلة بنحو 3 مليون جنيه.

وفيما يلي عرض الأثر المحتمل على السهم من الأرباح أو الخسائر :

هذا وقد تقرر إعادة التعامل على الورقة المالية يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020

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