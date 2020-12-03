مبيعات المؤسسات الأجنبية تتراجع بمؤشر البورصة الرئيسي 0.08% وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بصورة طفيفة بنسبة 0.08%، متداولا عند مستوى 11015 نقطة، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB- صاحب الوزن النسبي الاكبر بالمؤشر انخفاضاً بنسبة 0.44%، وأغلق عند مستوى 62.66 جنيه.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.32%، و 0.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.374.894 مليار جنيه على 179 شركة من خلال 41.516 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 78 شركة مقابل ارتفاع 67 في حين لم تتغير أسعار 34.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 28.099 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 29.871 مليون جنيه، مقابل 1.772 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.399 مليون جنيه، منها 16.525 مليون جنيه للأفراد، و2.874 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 8.699 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 35.619 مليون جنيه، مقابل 26.919 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 83.79% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11.15% والعرب على 5.06% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.26% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة77.73%.

وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.92%، تلاه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.90%، ثم سهم مصرف أبو ظبي الأسلامي – مصر بنسبة 7.53%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.26%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 3.04%، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 2.88%.

يري عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن عودة النشاط إلى بعض الأسهم القيادية في أول أسبوع من شهر ديسمبر، حقق التوازن مع أداء مؤشر EGX70، ودعم البورصة للتماسك عند مستوياتها الحالية.

وتفائل عبد الفتاح بمسار مؤشرات البورصة المتوقع حتى نهاية العام، بدعم من آمال زيادة حصة المؤسسات من التداول اليومي.

وراهن على أسهم قطاع البنوك في تحقيق معدلات نمو جديدة لها على المدى القصير.

من جانبه توقع محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن تستهدف البورصة اختراق مستوى 11120 نقطة على المدى القصير، بدعم من الأسهم القيادية.

ورسم عبد الحكيم، سيناريو إيجابي صاعد على المدى القصير والمتوسط لأداء البورصة المصرية بعد اختراق 11120 نقطة.

وانضم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إلى المراهنين على قطاع البنوك على المدى القصير.

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