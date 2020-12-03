الرقابة: إيداع إفصاح الحديد والصلب المصرية لدعوة العمومية للموافقة على التقسيم الأفقي للفحص

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة الحديد والصلب المصرية، لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على مشروع التقسيم الأفقي.

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يأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والخاص بقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.

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وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن الإفصاح يتضمن أيضاً تقرير رأي مراقب الحسابات عليه، باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في 3 نوفبمر الماضي والمتخذة قرار اعتماد القوائم المالية المعدلة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

أضافت أن ذلك مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون تعديل في الشركة القاسمة بذات نسبة الملكية ونفس عدد الأسهم باعتبار أن الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.

ونوهت أنه جاري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.

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