أمازون تتفاوض لشراء وندري بقيمة 300 مليون دولار

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العربية نت _ تتفاوض شركة “أمازون” لشراء لشراء شركة الوسائط الصوتية الرقمية -بودكاست- الناشئة “وندري ” في صفقة تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين تحدثوا لـ “وول ستريت جورنال”.
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وقدرت قيمة شركة “وندري” في أحدث جولة تمويل لها في يونيو 2019 بقيمة 100 مليون دولار.
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وتقترب الشركة الناشئة من تحقيق إيرادات بقيمة 40 مليون دولار هذا العام، في ظل سوق متنامٍ لصناعة المحتوى الرقمي، حيث تتوزع الإيرادات بواقع 75%من الإعلانات والباقي من اشتراكات التلفاز.
وترى المصادر أن الاتفاق قد يفشل في النهاية، حيث تعد “وندري”، آخر شركات بودكاست مستقلة عاملة في السوق الأمريكي.
وقدرت شركة أديسون للأبحاث جمهور بودكاست في السوق الأمريكي بنحو 100 مليون مستمع نشط شهرياً.
فيما قدر مكتب “الإعلان التفاعلي” نمو إيرادات الإعلانات الأمريكية من البودكاست بنسبة تقدر بنحو 48% لتصل إلى 708.1 مليون دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز مليار دولار بحلول عام 2021.
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