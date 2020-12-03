جولدن كوست السخنة للاستثمار: شركة تارجيت قلصت حصتها في رأس المال إلى 9.65%

رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية، حصتها في رأسمال جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي من 12.23% إلى 9.65%. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قامت ببيع 4.429 مليون سهم من أسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بقيمة إجمالية 6.333 مليون جنيه. اضغط لتحميل العدد الخامس والثمانون من نشرة دوت الخليج وبلغ متوسط سعر البيع 1.434 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الأتي: – على محمود عبد اللطيف 4.3274% – عبد اللطيف محمود عبد اللطيف 1.9916% خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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