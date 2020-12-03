متوسط سعر بيع الدولار يرتفع إلى 15.71 جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بمقدار 0.97 قرش، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليبلغ نحو 15.6172 جنيه للشراء و15.7172 جنيه للبيع.

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وكان متوسط سعر صرف الأخضر قد سجل أمس الأربعاء نحو 15.6075 جنيه للشراء و15.7075 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع متوسط سعر العملة الأمريكية قرشا، حيث بلغ 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وعلى صعيد أسعار الصرف على شاشات البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفع الأخضر قرشًا واحدًا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بالأمس.

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وأيضًا صعد الدولار الأمريكي قرش في كل من: البنك التجاري الدولي CIB وعوده مصر والأهلي الكويتي و كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بدلًا من 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وزاد الدولار قرشًا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.

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