طلعت مصطفى تتعاقد مع موري إنترناشيونال لافتتاح سلسلة مطاعم في مول مدينتي

دوت الخليج – وقعت مجموعة طلعت مصطفى عقدا مع شركة موري إنترناشيونال، العاملة في مجال الصناعات الغذائية والمطاعم في مصر والشرق الأوسط، لافتتاح سلسلة مطاعم في مشروع أوبن إير مول بمدينتي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ووفق بيان طلعت مصطفى، وقع العقد كل من عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعن شركة “موري انترناشيونال” كل من حسام فهمي الرئيس التنفيذى وشريف جاد المدير التنفيذى لمينس وتمارا، ووائل عبد الرحمن المدير التنفيذى لمورى سوشى وأيمن فهمى المدير التنفيذى لتيدز.

ومن المقرر افتتاح 4 مطاعم في مبنى F بالأوبن آير مول، المطعم الأول هو “موري سوشي” ، متخصص في المطبخ الياباني وله 18 فرعاً في مصر وفرع واحد في دبي، وتم تخصيص مساحة 460 متر مربع للمطعم.

والمطعم الثاني هو “تمارا” ، متخصص في المطبخ اللبناني وله 6 فروع في مصر ، وتم تخصيص مساحة داخلية “Indoor” للمطعم تبلغ 360 متر مربع، بالإضافة إلى مساحة خارجية ” Outdoor” تبلغ 200 متر مربع، والمطعم الثالث هو “مينس” ، متخصص في المطبخ الأمريكي وله 11 فرعاً في مصر ، وتم تخصيص مساحة 188 متر مربع.

اضغط لتحميل العدد الخامس والثمانون من نشرة دوت الخليج

المطعم الرابع هو “تيدز”، متخصص في الأكلات العالمية المتنوعة وله 7 فروع في مصر ، وتم تخصيص مساحة داخلية “Indoor” للمطعم تبلغ 360 متر ²، بالإضافة إلى مساحة خارجية ” Outdoor” تبلغ 200 متر مربع.

ويمتد الأوبن إير مول على مساحة 404 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة، وبمساحة إيجارية 92 ألف متر مربع.

ويتكون المول من 8 مبانٍ مختلفة، ويخدم ما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة حيث يقع في قلب مناطق شرق القاهرة حيث مدينة الرحاب، والقاهرة الجديدة، ومصر الجديدة، ومدينة نصر والعاصمة الجديدة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج