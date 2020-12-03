وفيات كورونا اليومية في إيطاليا تلامس الألف لأول مرة

روسيا اليوم – سجلت السلطات الصحية الإيطالية في زيادة قياسية غير مسبوقة زهاء ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس عن 993 وفاة بكورونا مقابل 684 وفاة في اليوم السابق. وارتفعت حصيلة الإصابات خلال اليوم الأخير بواقع 23474 حالة، مقابل 20709 إصابات في اليوم السابق. اضغط لتحميل العدد الخامس والثمانون من نشرة دوت الخليج وبلغ إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونا و664829 حالة، منها 58038 حالة وفاة، و759982 حالة نشطة و846809 حالات شفاء. وكانت إيطاليا قد بلغت 969 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بحلول 27 مارس، في خضم الموجة الأولى. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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