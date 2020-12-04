ستاندرد آند بورز 500 يغلق منخفضا بعد بلوغ ذروة قياسية

_ أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا يوم الخميس بعد تقرير بأن فايزر قلصت هدفها لتوزيع لقاحها للوقاية من كوفيد-19.

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نزل مؤشر الأسهم الأمريكية القياسي عن ذروته في أواخر الجلسة بعد أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن فايزر تواجه عراقيل بسلسلة الإمداد فيما يتعلق باللقاح، مما دفع سهمها للتراجع.

وقفزت أسهم بوينج بعد أن طلبت شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة 75 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس بتكلفة تسعة مليارات دولار على أساس قائمة الأسعار، ملقية بحبل إنقاذ لصانع الطائرات الأمريكي المكروب.

وقفز سهم تسلابعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى “شراء” قبيل إضافة السهم إلى ستاندرد آند بورز 500.

كان سهم تسلا الأكثر تداولا في السوق من حيث القيمة، متجاوزا 22 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف، أي أكثر من مثلي قيمة تداولات سهم بوينج، صاحب المركز الثاني.

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة الأسبوع الماضي، لكنها ظلت بالغة الارتفاع عند 712 ألفا، بينما أظهر مسح آخر تباطؤ أنشطة قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سال برونو، مدير الاستثمار في إنديكس آي.كيو، “لا أتوقع أن تعود تلك الأرقام إلى طبيعتها لحين البدء في توزيع اللقاح.. السوق لا تأبه لذلك وتقول إننا نرنو إلى الربع الأول أو الثاني وإلى توزيع اللقاح على الناس.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 86.71 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة ليصل إلى 29970.5 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 2.24 نقطة أو 0.06 بالمئة ليسجل 3666.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 27.82 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 12377.18 نقطة.

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