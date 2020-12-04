الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في عامين ونصف واليورو يرتفع

– يتجه اليورو يوم الجمعة صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر واخترق مستويات مقاومة سابقة كبيرة إذ تدافع المستثمرون للرهان على أن الدولار الأمريكي سينخفض أكثر بينما يبدأ العالم الخروج من جائحة كوفيد-19.

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والعملة الأوروبية الموحدة مرتفعة 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع واستقرت في أحدث تعاملات عند 1.2145 دولار.

وبعد أن اخترقت بالفعل مستوى 1.2000 دولار بعد عدة محاولات، زادت الأموال المدفوعة بالزخم في المراكز الدائنة للعملة. والمستوى القادم المهم للمقاومة ليس قبل 1.2555 دولار.

وقالت جين فولي المحللة لدى رابوبنك “اليورو متماسك فوق مستوى 1.21 دولار للمرة الأولى منذ ربيع 2018، على الرغم من حقيقة أنه يبقى أسبوع فقط قبل أن يضيف البنك المركزي المصري الأوروبي المزيد من سياسات التحفيز كما هو متوقع.

“لا شك في أن تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي كانت ناجحة بشكل كبير في إضعاف قيمة الدولار منذ ربيع العام الجاري”.

واليورو أيضا بصدد تسجيل أفضل أسبوع مقابل الين الياباني في ستة أشهر، على الرغم من أن الين ارتفع قليلا مقابل الدولار الضعيف بوجه عام يوم الخميس.

واستقر الين مقابل الدولار يوم الجمعة، وتماسك الجنيه الإسترليني قرب ذروة عام وتراجعت بقية العملات الرئيسية قليلا، بينما تقدمت العملات الآسيوية.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار نحو 12 بالمئة من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 102.990 في مارس، ليبلغ أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 90.504 يوم الخميس ويظل قرب ذلك المستوى يوم الجمعة.

وسجل اليوان الصيني، وهو أداة تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين للمراهنة على انخفاض الدولار، أعلى مستوى في 29 شهرا عند 6.5358 للدولار.

وارتفع الوون الكوري الجنوبي 0.7 بالمئة لأعلى مستوياته منذ منتصف 2018.

ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قليلا بعد أن بلغا أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين يوم الخميس.

وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 0.7427 دولار أمريكي ونزل الدولار النيوزيلندي بنفس النسبة إلى 0.7061 دولار أمريكي.

والعملتان كلتاهما في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

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