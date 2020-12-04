جولدمان ساكس: من المستبعد أن يخل ارتفاع إنتاج أوبك+ بإعادة توازن سوق النفط

– قال جولدمان ساكس في مذكرة إن قرار أعضاء أوبك+ برفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتبارا من الشهر المقبل ستوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس كورونا.

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا يوم الخميس على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 7.2 مليون من 7.7 مليون حاليا، اعتبارا من يناير.

وقال جولدمان في المذكرة الصادرة بتاريخ يوم الخميس “أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة وتركيزها على كل من نمو الإنتاج والسحب من المخزونات يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021”.

وأبقى جولدمان في مذكرته على توقعه لسعر برنت في 12 شهرا عند 65 دولارا للبرميل.

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