مال وأعمال

فيديكس الأمريكية تستحوذ على شوب رانر للتجارة الإلكترونية

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وكالات _ وافقت مجموعة “فيديكس جروب” الأمريكية العملاقة لخدمات توصيل البريد السريع والطرود على شراء شركة “شوب رانر”، الأمريكية أيضا للتجارة الإلكترونية وخدمات التوزيع.

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وتهدف “فيديكس” من رواء الصفقة، التي لم يفصح عن قيمتها المالية إلى توسيع نطاق خدماتها في مجال التجارة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تتم عملية الاستحواذ بنهاية العام الجاري، وهي عملية تخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك موافقة الجهات التنظيمية.

وقال رئيس “فيديكس” والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، راج سوبرامانيان، في بيان صحفي: “نحن ملتزمون بتوسيع نطاق منصة شوب رانر،

أضاف أن دمجها في عملياتنا العالمية في مجال الذكاء اللوجيستي والرقمي بهدف تطوير إمكانيات جديدة في مجال التجارية الإلكترونية.

ومن المقرر أن تصبح “شوب رانر”، ومقرها مدينة شيكاغو الأمريكية، جزءا من شركة “فيديكس سيرفيسز” بعد إتمام عملية الدمج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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