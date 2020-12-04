ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر

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وكالات _ أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في أكتوبر، مما يثير الآمال في أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد بأوروبا بدأ الربع الأخير من العام بأداء قوي.
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وتظهر البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات على السلع الصناعية زادت 2.9 بالمئة على أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع توقع لرويترز بارتفاع 1.5 بالمئة، وبعد زيادة معدلة بالرفع عند 1.1 بالمئة في سبتمبر.
وكشفت أرقام من وزارة الاقتصاد أن الطلبيات المحلية زادت 2.4بالمئة على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 3.2 بالمئة. وصعدت العقود من منطقة اليورو 0.5 بالمئة.
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