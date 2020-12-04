مبيعات السيارات في بريطانيا تتراجع 27.4% خلال نوفمبر

_ أفادت بيانات للقطاع نُشرت يوم الجمعة، أن تسجيلات السيارات الجديدة في بريطانيا انخفضت 27.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، إذ أمضت إنجلترا معظم الشهر في ثاني عزل عام على المستوى الوطني.

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وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن المبيعات بلغت 113 ألفا و781 سيارة إذ جرى استخدام خيار للشراء عبر الإنترنت والتسلم من المعارض وخيارات للتوصيل.

وقال مايك هوز الرئيس التنفيذي للجمعية “مع الموافقة على لقاح جديد، فإن ثقة الشركات والمستهلكين والتي يعتمد عليها هذا القطاع يمكن أن تتحسن، بالنظر إلى أن القطاع أكثر تفاؤلا قرب نهاية العام”.

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