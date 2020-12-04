الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في نوفمبر والبطالة تهبط إلى 6.7%

_ أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت 245 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد تسجيل 638 مليون وظيفة في أكتوبروالتي تم تعديلها بالخفض إلى 610 ألفا.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا إضافة 469 ألف وظيفة في نوفمبر.

وتراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 6.7 %، مقابل التوقعات عند 6.8%، وكانت معدلات البطالة قد هبطت إلى 6.9% في أكتوبر الماضي.

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