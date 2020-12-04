عجز التجارة الأمريكي يرتفع 1.7% خلال أكتوبر

وكالات _ ارتفع عجز التجارة الأمريكي بأقل من من المتوقع في أكتوبر، مما يشير إلى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام.

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وقالت وزارة التجارة اليوم إن العجز التجاري ارتفع 1.7 بالمئة إلى 63.1 مليار دولار في أكتوبر. وجرى تعديل بيانات سبتمبر بما يظهر عجزا 62.1 مليار دولار بدلا من 63.9 مليار دولار في القراءة السابقة.

وارتفعت الواردات 2.1 في المائة إلى 245.1 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع 2.1 في المائة إلى 207.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 2.2 في المائة إلى 182 مليار دولار. وقفزت صادرات السلع ثلاثة في المائة إلى 126.3 مليار دولار.

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