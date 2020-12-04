الأسهم الأمريكية تقفز بدعم بيانات وظائف تؤجج ٱمال التحفيز

_ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أشعل نمو أسوأ من المتوقع للوظائف في نوفمبر رهانات على حزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة، بما يعادل 0.07 بالمئة، إلى 29989.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.2 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 3670.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 22.1 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 12399.322 نقطة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج