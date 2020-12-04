مال وأعمال

أرامكو السعودية استعادت كامل العمليات في محطة توزيع مشتقات البترول بجازان

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سي إن بي سي _ أوردت وكالة الأنباء السعودية أن أرامكو السعودية قالت الجمعة 4 ديسمبر إنها استعادت العمليات بشكل طبيعي وكامل في محطة توزيع المشتقات البترولية بجازان.

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كانت الوكالة ذكرت يوم الأربعاء أن عطلا فنيا حدث بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان بجنوب المملكة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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