أرامكو السعودية استعادت كامل العمليات في محطة توزيع مشتقات البترول بجازان

سي إن بي سي _ أوردت وكالة الأنباء السعودية أن أرامكو السعودية قالت الجمعة 4 ديسمبر إنها استعادت العمليات بشكل طبيعي وكامل في محطة توزيع المشتقات البترولية بجازان. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج كانت الوكالة ذكرت يوم الأربعاء أن عطلا فنيا حدث بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان بجنوب المملكة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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