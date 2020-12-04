مال وأعمال

طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر

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_ ارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء السلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر، وكان استثمار الشركات أعلى بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، إذ يواصل قطاع الصناعات التحويلية تعافيه من الجائحة.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات المصانع زادت واحدا بالمئة بعد صعود 1.3 بالمئة في سبتمبر.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة طلبيات المصانع 0.8 بالمئة في أكتوبر.

وارتفعت شحنات السلع الأساسية الرأسمالية، والتي تستخدم لحساب إنفاق الشركات على المعدات بتقرير الناتج المحلي الإجمالي، 2.4 بالمئة. وكانت القراءة المعلنة لها سابقا تشير إلى زيادة 2.3 بالمئة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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