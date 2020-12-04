بنك مصر يحصد جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية من ذا ديجيتال بانكر

حصد بنك مصر جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية بالسوق المصرية لعام 2020 من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية.

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وذكر بيان اليوم، أنه تم تكريم بنك في احتفالية أقامتها مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية افتراضيا عن طريق الفيديو كونفرانس، أمس الخميس.

ولفت البيان إلى هاني السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر بكلمة بمناسبة حصول البنك على الجائزة.

ويولي البنك أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بداية من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ، كما يحظر التمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو النوع، بحسب ما أورده البيان.

كما يلتزم بنك مصر بتمكين الأفراد متحدي الإعاقة من الاندماج في المجتمع، حيث يلتزم بتوظيف الأشخاص متحدي الإعاقة وتطوير مهاراتهم.

ويتبنى بنك مصر برنامج تدريبي لتأهيل موظفيه على القدرات المناسبة لطبيعة عملهم، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفي.

واشتملت استراتيجية التدريب للبنك للعام المالي 2019/2020 على أكثر من 770 ألف ساعة تدريبية، حيث تم توفير أكثر من 40 ألف فرصة تدريبية للموظفين، كما يوفر البنك إتاحة عادلة لفرص التقدم الوظيفي والترقيات والمكافآت.

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