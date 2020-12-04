التضخم الروسي يبلغ 4.4% على أساس سنوي قبل اجتماع المركزي

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سي إن بي سي _ أفادت بيانات من هيئة الإحصاءات في روسيا الجمعة 4 ديسمبر بأن التضخم السنوي بالبلاد بلغ 4.4% في نوفمبر، متخطيا التوقعات وهدف البنك المركزي المصري، وذلك قبل أسبوعين من الاجتماع القادم للبنك بشأن سعر الفائدة.
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تسبب نزول الروبل في زيادة التضخم في الشهور الأخيرة، إذ يرفع ذلك أسعار الواردات، وهو ما يحد نظريا من آفاق المزيد من التيسير النقدي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.
وكان متوسط توقعات محللين استطلعت آراءهم لتضخم سنوي عند 4.3% في نوفمبر.
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