_ أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة تسجيل 504 وفيات جديدة بفيروس كورونا و16298 حالة إصابة وذلك مقابل 414 وفاة و14879 إصابة في اليوم السابق. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وإصابات يوم الجمعة عند أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في بريطانيا 60617 حالة حتى الآن. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.