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إصابات كورونا في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر

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_ أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة تسجيل 504 وفيات جديدة بفيروس كورونا و16298 حالة إصابة وذلك مقابل 414 وفاة و14879 إصابة في اليوم السابق.

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وإصابات يوم الجمعة عند أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في بريطانيا 60617 حالة حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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