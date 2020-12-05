بايدن يعتزم تقليص حفل أداء اليمين لتفادي انتشار فيروس كورونا

العربية نت _ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الجمعة، أنه يعتزم تقليص حفل أداء اليمين من أجل الحفاظ على السلامة خلال جائحة فيروس كورونا.

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وقال بايدن إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على الأدراج الخارجية لمبنى الكونجرس الأمريكي، لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.

وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها في مسقط رأسه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: “أعتقد أنه من المحتمل ألا يكون هناك موكب افتتاحي ضخم في شارع بنسلفانيا، لكن أعتقد أنكم سترون كثيراً من النشاط الافتراضي في الولايات في جميع أنحاء أمريكا، يشارك فيه أشخاص أكثر من ذي قبل”.

وقال بايدن إن موظفيه يعملون مع نفس الفريق الذي رتب المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عبر الإنترنت في أغسطس الماضي، للتخطيط لإقامة حفل لأداء اليمين لا يزيد من مخاطر تسريع تفشي فيروس كورونا الذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في الولايات المتحدة.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 273 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتتزايد الحالات ودخول المستشفيات مع اقتراب أشهر الشتاء.

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