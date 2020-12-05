إصابات كورونا تتجاوز 65.19 مليون والوفيات حوالي 1.5 مليون عالميا

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 65.19 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و511680 حالة.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 276343 14129187
الهند 139188 9571559
البرازيل 175270 6487084
روسيا 42176 2402949
فرنسا 547670 2268552
إسبانيا 46038 1675902
المملكة المتحدة 60617 1690432
إيطاليا 58852 1688939
الأرجنتين 39305 1447732
كولومبيا 37305 1343322
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
19 – العراق 12387 560622
30 – المغرب 6136 372620
31 – السعودية 5940 358336
39 – الأردن 2960 234353
42 – الإمارات 586 174062
49 – الكويت 886 143917
المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
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