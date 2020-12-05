روسيا تسجل 28782 إصابة و508 وفيات جديدة بفيروس كورونا

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_ سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث رصدت 28782 حالة يوم السبت منها 7993 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و431731 منذ بدء الجائحة.
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وأكدت السلطات تسجيل 508 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 42684.
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