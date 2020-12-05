أمريكا تبدأ إجراءات سحب استثمارات تيك توك الصينية

سي إن بي سي _ قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الوزارة تتعاون مع شركة “بايت دانس” الصينية مالكة موقع “تيك توك”، لاستكمال سحب الاستثمارات والخطوات الأخرى اللازمة “لحل مخاطر الأمن القومي الناشئة عن الصفقة”، بما يتوافق مع أمر الرئيس الصادر في 14 أغسطس، وذلك على خلفية انتهاء مهلة الرئيس ترامب التي منحها للشركة الصينية للانسحاب من السوق الأمريكية.

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يأتي ذلك مع انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشركة الصينية.

وتتهم إدارة الرئيس ترامب الشركة الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” بتهديد الأمن القومي الأمريكي، داعياً إلى بيع أصولها إلى شركة أمريكية خلال مهلة انتهت السبت.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة ، عن مصادرها، بأن الولايات المتحدة لن تمدد الموعد النهائي لشركة “بايت دانس” الصينية، لبيع أعمال وأصول تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، وهي المهلة التي يفترض انتهائها السبت.

وأضافت المصادر أن محادثات صفقة شراء أعمال وأصول التطبيق في الولايات المتحدة يمكنها أن تستمر، على الرغم من هذا القرار.

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