- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5954 حالة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 ألفاً و526 حالة.
كما لفتت إلى تسجيل 324 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 348 ألفاً و562.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.