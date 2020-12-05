مال وأعمال

مفاوضات بريكست تستأنف جلساتها الأحد في بروكسل

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سي إن بي سي – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ختام اتصال بينهما، اليوم، أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها الأحد في بروكسل.

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وقالا، في بيان مشترك صدر عن داونينج ستريت، إنه على رغم استمرار الخلافات: “يجب بذل مزيد من الجهود” من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان “حلها”، وأشارا إلى أنهما سيتباحثان مجددا مساء الإثنين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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