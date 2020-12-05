مفاوضات بريكست تستأنف جلساتها الأحد في بروكسل

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سي إن بي سي – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ختام اتصال بينهما، اليوم، أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها الأحد في بروكسل.
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وقالا، في بيان مشترك صدر عن داونينج ستريت، إنه على رغم استمرار الخلافات: “يجب بذل مزيد من الجهود” من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان “حلها”، وأشارا إلى أنهما سيتباحثان مجددا مساء الإثنين.
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