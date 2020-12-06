مال وأعمال

حكومة كاليفورنيا الأمريكية تلزم السكان بالبقاء في المنازل مع ارتفاع إصابات كورونا

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– قال مسؤولون إن أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في ولاية كاليفورنيا ستخضع لأوامر البقاء في المنزل بحلول مساء الأحد حيث تمثل جائحة كوفيد-19 ضغطا كبيرا على المستشفيات في تلك الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

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وستشمل الأوامر منطقتي جنوب كاليفورنيا وسان جواكين فالي وستؤدي لإغلاق الحانات وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة ولن يُسمح للمطاعم إلا بخدمات الطلبات السريعة والتوصيل.

وتسرى هذه الأوامر من الساعة 11:59 مساء الأحد بأمر أعلنه يوم الأربعاء جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي.

وسيتم أيضا فرض عزل عام في منطقة خليج سان فرانسيسكو مساء الأحد بموجب سلسلة مختلفة من الأوامر أصدرها المسؤولون هناك يوم الجمعة.

وقال مسؤولون يوم السبت إنه تم تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بكوفيد -19 في كاليفورنيا يوم الجمعة فيما يعد رقما قياسيا منذ بدء الجائحة.

وقال المسؤولون إن كاليفورنيا سجلت أيضا 209 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19791.

وطبقا لإحصاء فقد شهدت الولايات المتحدة بشكل عام رقما قياسيًا في حالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة بلغ 228407 حالات و2568 وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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