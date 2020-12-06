القيمة السوقية لشركة سيلزفورس تتجاوز أوراكل بعد شراء تطبيق الدردشة Slack مقابل 27.7 مليار دولار

وكالات _ تجاوزت القيمة السوقية لشركة سيلزفورس شركة أوراكل في وقت سابق من هذا العام، في إشارة أخرى على أن الصدارة في صناعة البرمجيات قد تبادلت.

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كان ذلك قبل شهور من قيام سيلزفورس بأكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق.

ففي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلنت شركة سيلزفورس عن شراء تطبيق الدردشة Slack مقابل 27.7 مليار دولار، مما يمثل واحدة من أكبر صفقات في صناعة البرمجيات في التاريخ، والأعلى من حيث القيمة، إلى حد بعيد للرئيس التنفيذي مارك بينيوف.

يذكر أن هذه ثالث عملية شراء ضخمة لسيلزفورس في أقل من 3 سنوات، بعد صفقة بقيمة 15.3 مليار دولار لـ Tableau العام الماضي، و 6.5 مليار دولار من الاستحواذ على MuleSoft في عام 2018.

وهذا هو المسار الذي كان قد أطلقه رئيس مارك بينيوف في أوراكل سابقا لاري إليسون.

الجدير بالذكر أن بينيوف شارك في تأسيس سيلزفورس في العام 1999، بعد أن أمضى نحو 13 عاما في شركة أوراكل العملاقة تحت إشراف رجل الأعمال الأمريكي لاري إليسون، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة والذي جعل منها آله للاستحواذات.

ومن بين هذه الاستحواذات، قامت أوراكل بأكبر عملية شراء لها في عام 2004، بالاستحواذ على شركة برمجيات الموارد البشرية PeopleSoft مقابل 10.3 مليار دولار.

وفي العام التالي، أنفقت ما يقرب من 6 مليارات دولار على Siebel Systems للتوسع في أتمتة المبيعات.

وفي عام 2008، اشترت أوراكل على برامج البنية التحتية BEA مقابل 8.5 مليار دولار، ثم اشترت شركة Sun Microsystems المنافسة للخادم مقابل 7.4 مليار دولار في عام 2009.

منذ ذلك الحين، أبرمت أوراكل صفقات تزيد قيمتها عن بضع مليارات دولار في صناعة التطبيقات السحابية، لكن مشترياتها الكبيرة الوحيدة كانت الاستحواذ بقيمة 9.3 مليار دولار على NetSuite في عام 2016 – وكان إليسون أكبر مساهم فيها – وقبل ذلك بعامين قام بشراء شركة Micros Systems بقيمة 5.3 مليار دولار التي وفرت التكنولوجيا لصناعة الضيافة.

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