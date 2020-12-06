- 1/3
- 2/3
- 3/3
شينخوا _ بلغت عائدات كبرى شركات الإنترنت 1.01 تريليون يوان (حوالي 154.18 مليار دولار أمريكي) في الصين خلال فترة يناير- أكتوبر، بزيادة 13.1 بالمئة على أساس سنوي، بحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وخلال تلك الفترة، زادت الأرباح التشغيلية لصناعة الإنترنت بواقع 8.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 98.65 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث والتطوير 61.98 مليار يوان، بزيادة 15.6 بالمئة على أساس سنوي.
وأضحى قطاع الإنترنت مكونا هاما من “الاقتصاد الجديد” في الصين، حيث تشهد البلاد تحولا في النمو الذي تدفعه بشكل أكبر التكنولوجيا والاستهلاك.
وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت عن 5 ملايين يوان خلال العام السابق.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 154.18 مليار دولار عائدات كبرى شركات الإنترنت في الصين خلال 10 شهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.