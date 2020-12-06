154.18 مليار دولار عائدات كبرى شركات الإنترنت في الصين خلال 10 شهور

شينخوا _ بلغت عائدات كبرى شركات الإنترنت 1.01 تريليون يوان (حوالي 154.18 مليار دولار أمريكي) في الصين خلال فترة يناير- أكتوبر، بزيادة 13.1 بالمئة على أساس سنوي، بحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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وخلال تلك الفترة، زادت الأرباح التشغيلية لصناعة الإنترنت بواقع 8.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 98.65 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث والتطوير 61.98 مليار يوان، بزيادة 15.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأضحى قطاع الإنترنت مكونا هاما من “الاقتصاد الجديد” في الصين، حيث تشهد البلاد تحولا في النمو الذي تدفعه بشكل أكبر التكنولوجيا والاستهلاك.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت عن 5 ملايين يوان خلال العام السابق.

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